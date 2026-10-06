Чи можна обміняти старі долари та купюри з потертостями

В Україні банки й обмінні пункти не мають права відмовляти в обміні справжніх доларів США лише через рік випуску або старий дизайн банкноти, пояснюють у Національному банку України. Це стосується й купюр зразка 1996 року та раніших серій, якщо вони залишаються платіжним засобом і не мають значних пошкоджень.

Нацбанк України, що фінансові установи не можуть встановлювати обмеження щодо року емісії чи номіналу іноземних банкнот, які є законним платіжним засобом у країні-емітенті. Тому старі долари не потрібно міняти лише через те, що вони виглядають інакше, ніж сучасні купюри.

Зверніть увагу! Так само незначне зношення саме по собі не є підставою для відмови. Йдеться, зокрема, про потертості, невеликі надриви, забруднення або відбитки штампів, якщо банкнота зберігає ознаки справжності та платіжності.

Водночас касир має право перевірити справжність банкноти за допомогою спеціального обладнання. Якщо купюра викликає сумніви, фінансова установа може направити її на відповідне дослідження. Підроблені банкноти не обмінюють і їхню вартість не відшкодовують.

Отже, якщо вам відмовили в обміні справжніх доларів лише через їхній вік або дизайн, варто звернутися до іншого уповноваженого банку чи обмінного пункту. Якщо причиною відмови назвали саме рік випуску, можна також подати скаргу до НБУ.

Що робити зі значно пошкодженими доларами

Якщо банкнота має значні пошкодження, наприклад великі розриви, сліди сильного забруднення, сторонні написи або інші дефекти, її можуть прийняти не для звичайного обміну, а на інкасо.

Цікаво! Інкасо – це процедура, під час якої банк або інша уповноважена фінансова установа приймає зношену чи пошкоджену іноземну банкноту та передає її для обміну через іноземний банк-кореспондент. Така операція може тривати довше, ніж звичайний обмін, а за послугу може стягуватися комісія. Її розмір і умови варто уточнити до передавання купюри.

Щоб скористатися цією процедурою, потрібно звернутися до банку, який працює з відповідною іноземною валютою та приймає банкноти на інкасо. Перед оформленням операції варто з'ясувати:

чи приймає установа саме такі пошкоджені банкноти;

яку комісію стягують за інкасо та чи є додаткові платежі;

скільки часу може тривати процедура;

як і коли клієнт отримає кошти після завершення обміну.

Якщо банкнота пошкоджена настільки, що виникають сумніви щодо її справжності, банк може направити її на дослідження. НБУ пояснює, що дослідження сумнівних щодо справжності іноземних банкнот проводиться безкоштовно, однак це не означає, що звичайне інкасо також буде безкоштовним.

Важливо! Якщо ж фінансова установа відмовляється приймати старі долари лише через дату випуску, спробуйте зафіксувати причину відмови та звернутися зі скаргою до Національного банку України. Для цього можна скористатися офіційним сайтом регулятора.

Таким чином, перед обміном варто насамперед оцінити стан купюри. Старі долари зі звичайними слідами використання не потрібно автоматично здавати на інкасо, тоді як для значно пошкоджених банкнот слід заздалегідь уточнити умови спеціальної процедури.

До речі, нещодавно ми писали, що оновлена банкнота номіналом 100 доларів, яка вийшла в обіг у 2013 році, отримала синій колір та інноваційні елементи захисту від підробок. Водночас усі старі купюри, випущені після 1914 року, залишаються дійсними, тому українцям не потрібно їх терміново обмінювати.