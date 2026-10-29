Чи візьмуть комісію за обмін копійок на гривні: що варто знати перед походом у банк

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Скільки коштує обміняти монети на банкноти

Єдиного тарифу для всіх українських банків немає: вартість послуги визначається тарифами конкретної установи та умовами операції. Наприклад, у тарифах ПриватБанку для бізнес-клієнтів перерахунок монет, які здають або обмінюють на банкноти, зазначений як безкоштовний. Водночас Полікомбанк у тарифах для юридичних осіб і ФОП передбачає плату за обмін розмінних монет на банкноти на суму від 20 гривень – 30 гривень за 1 000 монет, але не менше 30 гривень за одну операцію.

Ці приклади стосуються різних категорій клієнтів, тому не варто автоматично переносити наведені тарифи на фізичних осіб. Перед обміном потрібно уточнити у своєму банку, чи надає він таку послугу населенню та чи залежить комісія від кількості монет або загальної суми.

Також важливо розрізняти обмін монет на банкноти та внесення готівки на рахунок. Це різні операції, для яких можуть діяти різні тарифи.

Як обміняти дрібні монети та що варто врахувати

Передусім потрібно з'ясувати, які саме монети ви хочете обміняти: ті, що перебувають в обігу, чи ті, які вже вилучили з нього. Від цього залежить порядок проведення операції. Правила Національного банку України визначають умови приймання та обміну готівки, зокрема непридатних до обігу монет.

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Якщо йдеться про звичайні обігові монети, варто зателефонувати до відділення та уточнити, чи може каса обміняти їх на банкноти. Уточніть також, чи потрібно попередньо сортувати монети за номіналом, чи є обмеження щодо кількості та чи передбачена комісія.

Якщо ж у вас залишилися монети, які втратили статус законного платіжного засобу, умови можуть бути іншими. Наприклад, ПриватБанк окремо описує правила приймання та обміну монет, вилучених з обігу, з певними обмеженнями залежно від відділення та суми.

Важливо! Перед походом до банку найкраще перевірити актуальний тариф саме для фізичних осіб. Це допоможе уникнути ситуації, коли комісія за перерахунок або обмін виявиться більшою, ніж ви очікували.

До речі, під час купівлі доларів за готівкову гривню в українських банках діють правила валютного ринку, які варто враховувати перед обміном великої суми. Водночас можливість придбати валюту залежить від формату операції, наявності готівки у відділенні та чинних вимог Національного банку України.