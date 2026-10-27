Скільки доларів можна купити в банку за день: про який ліміт варто знати

Скільки доларів можна купити за готівку в банку за один день

В Україні немає встановленого Національним банком України (НБУ) денного ліміту на купівлю готівкової іноземної валюти за готівкову гривню. Тобто громадяни можуть придбати в касі банку стільки доларів, скільки їм потрібно, за умови наявності необхідної суми у відділенні.

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Такі правила діють після скасування обмежень на обсяги продажу готівкової іноземної валюти населенню з 1 грудня 2023 року. Відповідні зміни Нацбанк запровадив для подальшого пом'якшення валютних обмежень і скорочення різниці між готівковим та безготівковим курсами.

Зверніть увагу! Водночас відсутність установленого ліміту не означає, що в будь-якому відділенні можна одразу придбати будь-яку кількість доларів. Фактичний обсяг операції залежить від запасів готівкової валюти в касі, а для великої суми доцільно заздалегідь звернутися до банку та уточнити можливість її придбання.

Чи є обмеження на купівлю доларів за безготівкову гривню

Важливо розрізняти купівлю доларів за готівкову гривню та операції, коли клієнт використовує кошти з банківського рахунку. Для цих способів придбання валюти можуть діяти різні правила.

Зверніть увагу! Якщо клієнт купує готівкові долари за безготівкову гривню, зокрема з коштів на рахунку, застосовуються окремі обмеження НБУ. Зокрема, Нацбанк передбачає денний ліміт на зняття гривні з рахунку, який впливає і на можливість придбання готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти.

Тому перед операцією варто уточнити в банку, який саме спосіб оплати використовується та які обмеження поширюються на нього. Актуальні правила валютного ринку можна перевірити на офіційному сайті Національного банку України.

Важливо! Окремо слід враховувати фінансовий моніторинг: під час проведення значних операцій банк може запитати документи або пояснення щодо походження коштів, якщо для цього є передбачені законодавством підстави. Це не означає, що існує універсальний денний ліміт на купівлю готівкових доларів.

Отже, за готівкову гривню в банку можна купити долари без установленого НБУ обмеження суми на день. Головне — перевірити наявність валюти в касі та не плутати готівковий обмін з операціями за безготівкові кошти.

Прогнози

Раніше ми розповідали, що попри наявні міфи, практика показує, що купівля долара не завжди приносить більше доходу, ніж вкладення у гривні. Аби зберегти та навіть примножити заощадження, варто розглянути декілька варіантів.