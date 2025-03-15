Як накопичити гроші

Фінансова радниця Галина Тритяк в розмові з 24 Каналом назвала кілька принципів, які необхідні для накопичення грошей. Експертка також наголосила, що немає якогось надзвичайного секрету для накопичення коштів.

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Правило №1

Перш за все, за словами Галини Тритяк, перш за все, що накопичувати гроші, потрібно витрачати менше, ніж заробляти. Далі – більше! Аби витрати були меншими за заробіток варто планувати доходи та видатки. Завдяки плануванню людина буде мати можливість бачити реальну фінансову ситуацію.

Правило №2

Також варто провести облік власних фінансів, якщо з місяця в місяць людині не вдається вписатися у бюджет. Таким чином вдасться виявити статті витрат, через які не вдається не виходити за межі бюджету. Це можуть бути витрати, які людина не помічає або просто не враховує.

Правило №3

Фінансова радниця підмітила, якщо людина прагне відкладати більші суми, то вона має кілька опцій: оптимізація витрат, збільшення доходів. Звичайно, ці дві речі можна робити паралельно.

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