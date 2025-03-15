Как накопить деньги

Финансовая советница Галина Тритяк в разговоре с 24 Каналом назвала несколько принципов, которые необходимы для накопления денег. Эксперт также отметила, что нет какого-то чрезвычайного секрета для накопления средств.

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Правило №1

Прежде всего, по словам Галины Тритяк, прежде всего, что накапливать деньги, нужно тратить меньше, чем зарабатывать. Далее – больше! Чтобы расходы были меньше заработка стоит планировать доходы и расходы. Благодаря планированию человек будет иметь возможность видеть реальную финансовую ситуацию.

Правило №2

Также стоит провести учет собственных финансов, если из месяца в месяц человеку не удается вписаться в бюджет. Таким образом удастся выявить статьи расходов, через которые не удается не выходить за пределы бюджета. Это могут быть расходы, которые человек не замечает или просто не учитывает.

Правило №3

Финансовая советница подметила, если человек стремится откладывать большие суммы, то он имеет несколько опций: оптимизация расходов, увеличение доходов. Конечно, эти две вещи можно делать параллельно.

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