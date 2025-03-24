Яких помилок краще уникати, аби правильно накопичувати гроші

Накопичення коштів – це процес, під час якого люди можуть робити помилки. Проте помилок можна уникнути, якщо знати на які моменти варто звертати увагу.

Помилки під час накопичення коштів

Фінансова радниця Галина Тритяк пояснила у розмові з 24 Каналом, що помилок під час накопичення коштів буває дуже багато. Проте вона вказала на декілька помилок.

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Перш за все, за словами експертки, особа відкладає забагато грошей, отримавши дохід на початку місяця. Це пов'язано з тим, що людина або не прорахували правильно свій бюджет, або взагалі цього не зробила. Тож, коли грошей на покриття базових потреб на місяць не вистачає, то в хід йдуть кошти зі збережень.

До теми! Накопичення грошей та формування капіталу – це також наслідок впровадження в повсякденному житті правильних звичок. Дуже часто ці звички притаманні заможним людям, як-от інвестиції в себе, розумне управління коштами та налагоджування нових зв'язків і знайомств.

Друга помилка – це людина відкладає замало грошей. Галина Тритяк підмітила, що існує загальна рекомендація відкладати 10% від доходу, проте потрібно враховувати декілька нюансів. Мовляв, відкладати 10% – це краще, ніж нічого, але цього часто недостатньо для досягнення багатьох фінансових цілей.

Ще одна помилка – це один рахунок для всіх фінансових цілей. Тобто всі гроші, які людина накопичила, є і фінансовою подушкою, і коштами для інвестицій, і на оновлення авто, і на подорожі тощо. Річ у тому, що такий варіант просто неефективний. Зі слів експертки, для різних фінансових цілей краще мати окремі рахунки й ось чому: