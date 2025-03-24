Ошибки при накоплении средств

Финансовый советник Галина Тритяк объяснила в разговоре с 24 Каналом, что ошибок при накоплении средств бывает очень много. Однако она указала на несколько ошибок.

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Прежде всего, по словам эксперта, человек откладывает слишком много денег, получив доход в начале месяца. Это связано с тем, что человек или не просчитали правильно свой бюджет, или вообще этого не сделал. Поэтому, когда денег на покрытие базовых потребностей на месяц не хватает, то в ход идут средства из сбережений.

К теме! Накопление денег и формирование капитала – это также следствие внедрения в повседневной жизни правильных привычек. Очень часто эти привычки присущи состоятельным людям, например инвестиции в себя, разумное управление средствами и налаживание новых связей и знакомств.

Вторая ошибка – это человек откладывает мало денег. Галина Тритяк подметила, что существует общая рекомендация откладывать 10% от дохода, однако нужно учитывать несколько нюансов. Мол, откладывать 10% – это лучше, чем ничего, но этого часто недостаточно для достижения многих финансовых целей.

Еще одна ошибка – это один счет для всех финансовых целей. То есть все деньги, которые человек накопил, являются и финансовой подушкой, и средствами для инвестиций, и на обновление авто, и на путешествия и тому подобное. Дело в том, что такой вариант просто неэффективен. По словам эксперта, для различных финансовых целей лучше иметь отдельные счета и вот почему: