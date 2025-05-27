Як накопичити на пенсію

В Україні на сьогодні діє солідарна пенсійна система, яка передбачає, що люди працездатного віку роблять внески до Пенсійного фонду. Ці кошти використовують на виплату пенсій. Проте у ситуації, коли літніх людей стає більше, а молоді – менше, ця система може не витримати, пише 24 Канал з посиланням на "Громадське".

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Зменшення кількості працездатного населення призведе до менших пенсій. За даними Forbes Ukraine, уже через 20 років в Україні на трьох людей у віці від 60 років буде припадати одна особа віком від 20 років. Саме тому варто почати думати про власну пенсію якомога раніше.

При цьому заощаджуючи кошти потрібно враховувати такі правила:

Варто обирати інструменти, дохідність яких вища за інфляцію.

Необхідно опанувати базові принципи фінансової грамотності. Це важливо навіть якщо людина співпрацює з експертами.

Інструменти для заощадження коштів та інвестицій

Один із найпоширеніших варіантів для заощадження в сучасному світі – це банківські депозити. В Україні в середньому ставки за депозитами становлять від 12% до 17% річних. Йдеться про вклади в гривні. Тоді як депозити в іноземній валюті, як-от долар та євро, мають значно менші ставки:

Доларові депозити мають ставки на рівні 0,85 – 1,3%.

За депозитами в євро пропонують ставки на рівні 0,38% – 0,68%.

Ще один варіант для заощадження коштів та інвестицій – це ОВДП. Облігації внутрішньої державної позики мають середню ставку 16% у гривні, інформує Міністерство фінансів України. Крім того, є ОВДП в доларах та євро, які мають дохідність на рівні 4% та 3% відповідно. Нагадаємо, що українські облігації в доларах впали в ціні, оскільки інвестори втрачають віру у швидке завершення війни Росії проти України.

Серед інструментів, які можуть допомогти накопичити кошти на власну пенсію, також є накопичувальне страхування життя. По суті це аналог депозиту в банку, що пропонують страхові компанії. Проте особа може розраховувати на певні виплати в разі дуже складних життєвих ситуацій. Для прикладу, йдеться про хворобу чи смерть людини.

Також накопичити на пенсію можуть такі інструменти: