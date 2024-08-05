Як переказати кошти в Україну

Українці за кордоном можуть надсилати гроші рідним в Україну кількома способами. Вибір способу залежить від можливостей вашого банку та розміру комісії.

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Способи переказу коштів:

  • через міжнародні системи переказу коштів;
  • з картки на картку за допомогою Visa/Mastercard;
  • за допомогою SWIFT за номером IBAN.

Як зробити переказ SWIFT

Для переказу SWIFT необхідно вказати:

  • Назву банку одержувача
  • SWIFT-код банку одержувача
  • Номер рахунку одержувача або IBAN
  • Ім'я та адресу одержувача
  • Призначення платежу
  • За потреби, реквізити банку-кореспондента.

А от для переказу з картки на картку отримувач повинен повідомити номер своєї картки та ПІБ латиницею.

Міжнародні системи переказу коштів

Серед найпоширеніших систем переказів:

  • Western Union. Міжнародна система переказів об'єднує понад 200 країн. Здійснювати перекази можна онлайн.
  • RIA. Міжнародна система з 435 тис. пунктів у 160 країнах. Перекази можна робити через сайт або мобільний застосунок.
  • MoneyGram. 350 тисяч точок у понад 200 країнах. Перекази через банк або мобільний застосунок.
  • TransferGo. Міжнародна компанія з низькими комісіями. Перекази через мобільний застосунок.