Як переказати кошти в Україну
Українці за кордоном можуть надсилати гроші рідним в Україну кількома способами. Вибір способу залежить від можливостей вашого банку та розміру комісії.
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Способи переказу коштів:
- через міжнародні системи переказу коштів;
- з картки на картку за допомогою Visa/Mastercard;
- за допомогою SWIFT за номером IBAN.
Як зробити переказ SWIFT
Для переказу SWIFT необхідно вказати:
- Назву банку одержувача
- SWIFT-код банку одержувача
- Номер рахунку одержувача або IBAN
- Ім'я та адресу одержувача
- Призначення платежу
- За потреби, реквізити банку-кореспондента.
А от для переказу з картки на картку отримувач повинен повідомити номер своєї картки та ПІБ латиницею.
Міжнародні системи переказу коштів
Серед найпоширеніших систем переказів:
- Western Union. Міжнародна система переказів об'єднує понад 200 країн. Здійснювати перекази можна онлайн.
- RIA. Міжнародна система з 435 тис. пунктів у 160 країнах. Перекази можна робити через сайт або мобільний застосунок.
- MoneyGram. 350 тисяч точок у понад 200 країнах. Перекази через банк або мобільний застосунок.
- TransferGo. Міжнародна компанія з низькими комісіями. Перекази через мобільний застосунок.