Як переказати кошти в Україну

Українці за кордоном можуть надсилати гроші рідним в Україну кількома способами. Вибір способу залежить від можливостей вашого банку та розміру комісії.

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Способи переказу коштів:

через міжнародні системи переказу коштів;

з картки на картку за допомогою Visa/Mastercard;

за допомогою SWIFT за номером IBAN.

Як зробити переказ SWIFT

Для переказу SWIFT необхідно вказати:

Назву банку одержувача

SWIFT-код банку одержувача

Номер рахунку одержувача або IBAN

Ім'я та адресу одержувача

Призначення платежу

За потреби, реквізити банку-кореспондента.

А от для переказу з картки на картку отримувач повинен повідомити номер своєї картки та ПІБ латиницею.

Зауважте! Здійснити переказ можна у відділенні банку або через мобільний застосунок, якщо відправник має картку українського банку.

Міжнародні системи переказу коштів

Серед найпоширеніших систем переказів:

Western Union. Міжнародна система переказів об'єднує понад 200 країн. Здійснювати перекази можна онлайн.

Міжнародна система переказів об'єднує понад 200 країн. Здійснювати перекази можна онлайн. RIA . Міжнародна система з 435 тис. пунктів у 160 країнах. Перекази можна робити через сайт або мобільний застосунок.

. Міжнародна система з 435 тис. пунктів у 160 країнах. Перекази можна робити через сайт або мобільний застосунок. MoneyGram. 350 тисяч точок у понад 200 країнах. Перекази через банк або мобільний застосунок.

350 тисяч точок у понад 200 країнах. Перекази через банк або мобільний застосунок. TransferGo. Міжнародна компанія з низькими комісіями. Перекази через мобільний застосунок.

Зауважте! Можна скористатися й іншими системами переказів: PrivatMoney, IntelExpress, Sigue, MEEST, Welsend.