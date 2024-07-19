Як Лондонська фондова біржа постраждала через масштабний збій у Windows

У світі стався масштабний збій у Windows, який призвів до серйозних проблем на глобальному рівні. Зокрема, йдеться про Лондонську фондову біржу.

Група London Stock Exchange, якій належить Лондонська фондова біржа, повідомила про проблеми у роботі новинної платформи Workspace. Збій вплинув на доступ користувачів до неї по всьому світу. Це також призвело до перебоїв на фінансових ринках.

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Збій у Windows спровокував проблеми для Лондонської фондової біржі

Зокрема, група LSE заявила, що вони не могли публікувати новини на платформі через глобальний технічний збій, який спричинила третя сторона. Йдеться про масштабний збій у Windows, який у п'ятницю, 19 липня, буквально сколихнув усю планету. –

Водночас на момент початку торгів на біржі стало зрозуміло, що збій спровокував проблеми для всього фінансового сектору. Один лондонський трейдер розповів, що через відключення постраждали кілька багатосторонніх торговельних майданчиків, через що деякі клієнти не змогли проводити торгові операції. За його словами, вони пережили "найбільший збій на світовому ринку"