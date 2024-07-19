Как Лондонская фондовая биржа пострадала из-за масштабного сбоя в Windows

В мире произошел масштабный сбой в Windows, который привел к серьезным проблемам на глобальном уровне. В частности, речь идет о Лондонской фондовой бирже.

Группа London Stock Exchange, которой принадлежит Лондонская фондовая биржа, сообщила о проблемах в работе новостной платформы Workspace. Сбой повлиял на доступ пользователей к ней по всему миру. Это также привело к перебоям на финансовых рынках.

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Сбой в Windows спровоцировал проблемы для Лондонской фондовой биржи

В частности, группа LSE заявила, что они не могли публиковать новости на платформе из-за глобального технического сбоя, который вызвала третья сторона. Речь идет о масштабном сбой в Windows, который в пятницу, 19 июля, буквально всколыхнул всю планету. –

В то же время на момент начала торгов на бирже стало понятно, что сбой спровоцировал проблемы для всего финансового сектора. Один лондонский трейдер рассказал, что из-за отключения пострадали несколько многосторонних торговых площадок, из-за чего некоторые клиенты не смогли проводить торговые операции. По его словам, они пережили "самый большой сбой на мировом рынке"