Як купити та заробляти на біткойнах в Україні: прості кроки для початківця

Криптовалюта з'явилася в нашому житті відносно недавно, але вже стала відомою широкому колу людей і не є чимось незвичайним. Подейкують, що цифрові монети, згодом зможуть багато в чому замінити традиційні гроші.

Експерти переконують, що саме зараз найкращий момент, щоб вкластися в криптовалюту і заробити на ній. Як це грамотно зробити – читайте далі.

До теми Біткойн за добу подорожчав на 5 тисяч доларів: чого чекати далі

Історія криптовалюти

Перша криптовалюта – біткойн, яка зараз знайома майже кожній людині, з'явилася ще у 2009 році. Зараз її курс злетів до рекордного максимуму, подолавши психологічну позначку у 50 тисяч доларів, а ринкова капіталізація в якийсь момент перевищувала 1 трильйон доларів. Загальна ж капіталізація крипторинку досягає позначки 1,5 трильйон доларів, що можна порівняти з аналогічним показником такого гіганта, як компанія Amazon.



Курс біткойна 11 березня / Графіка Coindesk

Переваги криптовалюти

Особливістю криптовалюти перед іншими засобами платежу – традиційними грошима – полягає в тому, що всі розрахунки при їх використанні забезпечуються децентралізованою системою, у якій немає внутрішнього або зовнішнього адміністратора. Це робить криптовалюту дуже зручною для проведення платежів.

Наприклад, якщо людина з України захоче переказати свої гроші в Америку, через банк, то це буде повільно і дорого. Йому доведеться заплатити за цю операцію досить високу комісію. Крім того, платіж пройде не миттєво, адже банки проводять транзакції тільки в робочі дні.

Переказувати гроші в криптовалюті набагато легше / Фото Anete Lusina, Pexels

Якщо ж переказати гроші в криптовалюті, наприклад, в біткойнах, то все пройде набагато простіше – миттєво і практично без комісій. Дивлячись на те, як криптовалюту визнають в більшості країн світу, вона ставатиме все популярнішою і все більше людей будуть користуватимуться нею. В результаті, попит зростатиме, а отже буде збільшуватися й вартість.

Питання безпеки

На початку свого існування криптовалюта вважалися досить ризикованим і ненадійним інструментом, який асоціювався з шахрайством, хакерами та іншими протизаконними речами. Багато хто не хотів мати справу з тим же біткойном, тому що побоювався, що їхні кошти будуть викрадені.

Але з часом цифрові валюти змогли зарекомендувати себе з хорошого боку – команди розробників постійно працюють над тим, щоб усунути можливі баги. В результаті, викрасти криптовалюту з вашого криптогаманця або торгової платформи зараз так само важко, як і гроші з банку.

Доступна криптореальність

Дивлячись на те, як злетіли останнім часом котирування криптовалют, стає зрозуміло, що цифрова валюта сьогодні – це реальність XXI століття, яку потрібно прийняти. І краще не просто прийняти, а й використовувати для заробітку. Біткойни та інші криптовалюти навряд чи зникнуть в майбутньому, а значить вони можуть стати відмінним інструментом для вкладення коштів.

Зверніть увагу Золото чи криптовалюта: як зберігати та примножувати свої заощадження

Щоб заробити на біткойнах та інших криптовалютах важливо правильно вибрати торгову платформу. Однією з кращих платформ є Libertex від Forex Club, якою користуються понад 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу. Libertex дозволяє в режимі одного вікна здійснювати операції більше ніж з 250 різними фінансовими інструментами, зокрема криптовалютою. Все що потрібно зробити це:

відкрити і поповнити рахунок в Libertex;

вибрати потрібний інструмент, наприклад біткойн;

визначитися з сумою і напрямком угоди;

після цього ви в один клік зможете інвестувати в зростання цього інструменту або в зниження, натиснувши відповідну кнопку.

У Libertex є інтегрований курс навчання, інструменти для технічного аналізу, а також стрічка новин, а користуватися Libertex можна як через вебінтерфейс, так і з телефонів з операційними системами iOS і Android. Все це робить Libertex найбільш придатною платформою як для початківців, так і для досвідчених інвесторів, які хочуть ефективно управляти своїм капіталом.



Заробляти з Libertex можна з будь-якого точки світу / Фото Libertex

Крім того, при виникненні питань, фахівці Forex Club з багаторічним досвідом успішних інвестицій завжди готові проконсультувати вас, підказати, як правильно торгувати криптовалютою, а також допомогти з вибором відповідних інструментів для вкладення коштів.