Один із найбільших банків України відновив продаж валюти онлайн

В останні дні серпня ринок валют в України трохи оживився. Усе через пом'якшення певних обмежень зі сторони НБУ. Більше про це – далі у тексті.

Українські банки уже відреагували на останні зміни. Зокрема, йдеться про "ПриватБанк".

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В Україні відновили продаж валюти онлайн

"ПриватБанк" відновив продаж валюти у застосунку Приват24, але ця процедура буде проходити з врахуванням нових вимог та лімітів від НБУ. Під час купівлі валюти онлайн, кошти будуть зараховувати на валютні картки або рахунки.

Варто врахувати, що продаж валюти онлайн здійснюють за поточним курсом банку. Для того, щоб провести цю операцію у Приват24 потрібно зробити такі кроки:

Зайти у меню Перекази

Знайти кнопку "Переказ на картку";

Обрати гривневу картку, з якої спишуть гроші та картку в доларах США чи євро, на яку буде зарахована іноземна валюта.

В Україні команди "ПриватБанку" та Visa запустили унікальний проєкт. Йдеться про програму цифрової автентифікації платежів в електронній торгівлі. Додамо, що це сталося вперше у світі.

На момент створення цього матеріалу, придбати 1 долар у "ПриватБанку" можна за 37,45 гривні. Тоді як вартість одного євро становить 44,66 гривні, згідно з офіційним сайтом кредитора.

У Monobank та UKRSIBBANK також підтвердили про відновлення послуги продажу іноземної валюти в онлайн форматі. Додамо, що НБУ встановив ліміт на максимальну суму для таких операцій – 50 тисяч гривень в еквіваленті.