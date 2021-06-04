Акції виросли на 3000%: як компанії-аутсайдеру AMC вдалося обігнати криптовалюти

З початку 2021 року акції AMC Entertainment Holdings злетіли на 3000%. Такій прибутковості можуть позаздрити навіть цифрові валюти. У чому секрет успіху збиткової мережі кінотеатрів – читайте далі.

Для порівняння за аналогічний період біткойн виріс на 40%, Etheurun – на 300%.

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Акції аутсайдера ринку злетіли на 3000%

Вартість цінних паперів AMC Entertainment Holdings впала на 30% на початку торгів 3 червня. Після цього торги поставили на паузу. До цього акції зросли в ціні на 95% та встановили новий максимум на рівні 62,55 долара за актив. Котирування неприбуткової мережі кінотеатрів у четвер піднялися на 127%. Через це біржа була вимушена припиняти торги 4 рази. Ринкова капіталізація корпорація перетнула позначку у 33 мільярди доларів.

За минулі сім днів інвестори, які заходили в активи AMC на короткий період, втратили 1,23 мільярда доларів. Це і стало реактивним паливом для AMC, оскільки примусове закриття торгів, як правило, сприяє ралі. Роздрібні інвестори з Reddit та Twitter спричинили різке подорожчання цінних паперів компанії.

Акції AMC Entertainment Holdings на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance

Стрімке зростання вартості акцій почалося після того, як корпорація оголосила програму лояльності для дрібних інвесторів. Ще одним успіхом АМС стало залучення 230,5 мільйона доларів після продажу нових активів. Зростання вартості акцій може допомогти компанії розв'язати проблему з боргом у 10 мільярдів доларів. У січні 2021 року був ризик, що AМС оголосить про банкрутство. Тоді цього вдалося уникнути завдяки діям учасників WallStreetBets, які завищили вартість цінних паперів збиткових компаній. Бенефіціарами цього кроку стали:

GameStop,

Nokia,

BlackBerry,

AMC та інші.

Майбутнє акцій мережі кінотеатрів залежить від кількох факторів. Зокрема, йдеться про вакцинацію та зменшення кількості хворих на COVID-19. Успішне поєднання цих факторів сприятиме поверненню глядачів у кінотеатри та створення нових фільмів кіностудіями.