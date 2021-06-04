Акции выросли на 3000%: как компании-аутсайдеру AMC удалось обогнать криптовалюты

С начала 2021 года акции AMC Entertainment Holdings взлетели на 3000%. Такой доходности могут позавидовать даже цифровые валюты. В чем секрет успеха убыточной сети кинотеатров – читайте дальше.

Для сравнения за аналогичный период биткоин вырос на 40%, Etheurun – на 300%.

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Акции аутсайдера рынка взлетели на 3000%

Стоимость ценных бумаг AMC Entertainment Holdings упала на 30% в начале торгов 3 июня. После этого торги поставили на паузу. К этому акции выросли в цене на 95% и установили новый максимум на уровне 62,55 доллара за актив. Котировки неприбыльной сети кинотеатров в четверг поднялись на 127%. Поэтому биржа была вынуждена приостанавливать торги 4 раза. Рыночная капитализация корпорация пересекла отметку в 33 миллиарда долларов.

За прошедшие семь дней инвесторы, которые заходили в активы AMC на короткий период, потеряли 1,23 миллиарда долларов. Это и стало реактивным топливом для AMC, поскольку принудительное закрытие торгов, как правило, способствует ралли. Розничные инвесторы с Reddit и Twitter вызвали резкое подорожание ценных бумаг компании.

Акции AMC Entertainment Holdings на бирже / Инфографика Yahoo! Finance

Стремительный рост стоимости акций начался после того, как корпорация объявила программу лояльности для мелких инвесторов. Еще одним успехом АМС стало привлечение 230,5 миллиона долларов после продажи новых активов. Рост стоимости акций может помочь компании решить проблему с долгом в 10 миллиардов долларов. В январе 2021 года был риск, что AМС объявит о банкротстве. Тогда этого удалось избежать благодаря действиям участников WallStreetBets, которые завысили стоимость ценных бумаг убыточных компаний. Бенефициарами этого шага стали:

GameStop,

Nokia,

Ежевика,

AMC и другие.

Будущее акций сети кинотеатров зависит от нескольких факторов. В частности, речь идет о вакцинации и уменьшения количества больных COVID-19. Успешное сочетание этих факторов будет способствовать возвращению зрителей в кинотеатры и создание новых фильмов киностудиями.