Я ненавиджу успіх біткойна, – відомий мільярдер критикує криптовалюти та підтримує Китай

Мільярдер та бізнес-партнер Воррена Баффета Чарлі Мангер не є прихильником криптовалют. Попри шум навколо цифрових монет, він просто їх не купує. Крім того, Мангер підтримує політику Китаю щодо криптовалют.

Чарлі Мангер також додав, що не хотів би, щоб криптотрейдери стали частиною його сім'ї. Наразі Forbes оцінює капітал інвестора у 2,2 мільярда доларів.

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Чарлі Мангер підтримує Китай та критикує криптовалюти

Віцепрезидент компанії Berkshire Hathaway взагалі вважає, що краще б криптовалюти ніколи не були створені. За його словами, люди, які користуються цифровими монетами думають не про клієнтів, а лише про себе.

Я хочу заробляти гроші продаючи людям те, що корисно для них, а не речі, від яких їм погано,

– наголосив Мангер.

Крім того, бізнесмен зазначив, що підтримує жорстку політику Китаю щодо криптовалют. Він переконаний, що Китай зробив правильне рішення, заборонивши цифрові монети. Крім своєї неприязні до криптовалюти, партнер Воррена Баффета робив різкі заяви стосовно поточного ринку, порівнюючи його з бумом доткомів наприкінці 1990-х, який врешті закінчився крахом.

Звичайно, я ненавиджу успіх біткойна. Я не вітаю валюту, яка є такою корисною для викрадачів, вимагачів тощо, і я не люблю просто перетасовувати ваші додаткові мільярди мільярдів доларів тому, хто щойно винайшов новий фінансовий продукт з повітря,

– заявив Мангер.

Чарлі Мангер критикує криптовалюти / Фото Getty Images

Що таке бульбашка доткомів Доткоми – компанії, бізнес яких заснований на інтернеті. З середини 1990-х цей сектор почав стрімко розвиватися. Зокрема, з'являлися нові компанії, які були виключно інтернет-сайтами. Пізніше ці фірми почали виходити на фондовий ринок. Після первинного розміщення акцій на біржі, багато компаній зростали в ціні на 50 – 100%. У результаті на фоні спекуляцій ця бульбашка лопнула та призвела до мільярдних втрат.

У 2021 році інтерес до цифрових активів стрімко зріс. У листопаді крипторинок ненадовго досягнув капіталізації у 3 трильйони доларів, а топові монети, наприклад, біткойн, оновили історичні максимуми, повідомляє CNBC. На момент створення цього матеріалу вартість найпопулярніших криптовалют, згідно з CoinDesk, становить: