Я думаю, що Путін значно багатший за мене, – Ілон Маск

Всесвітньо відомий бізнесмен Ілон Маск в одному з останніх своїх інтерв'ю зробив неочікувану заяву про президента Росії Володимира Путіна. Точніше про його капітал.

Розмови щодо статків Путіна та його оточення існують давно. Чимало осіб з близького кола лідера Кремля фігурували в масштабних розслідуваннях журналістів. Йдеться про Pandora papers та Panama papers.

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Маск про статки Путіна

Проте Ілон Маск вважає, що він не є найбагатшою людиною світу. На його думку, цей статус може належати президенту держави-агресорки.

Я думаю, що Путін значно багатший за мене,

– сказав Маск.

Станом на 17 квітня 2022 року Ілон Маск, який очолює компанії Tesla та SpaceX, – найбагатша людина світу. Згідно з Forbes, він володіє капіталом у розмірі 264,6 мільярда доларів. Bloomberg оцінює статки бізнесмена у 251 мільярд доларів.

Що відомо про статки Путіна

Видання Forbes повідомляє з посиланням на офіційні дані Кремля, що дохід Путіна за 2020 рік склав 140 тисяч доларів, він володіє трьома автівками, трейлером, квартирою площею 800 квадратних футів, гаражем. А також він користується квартирою площею 1600 квадратних футів у Москві.

Значні багатства лідера Росії Володимира Путіна залишається загадкою для всього світу. Річ у тому, що нікому не відомо про яку саме суму може йтися і де він зберігає ці гроші. Однак тирана Путіна пов’язують з палацом поблизу Чорного моря вартістю 1,4 мільярда доларів та квартирою в Монако за 4 мільйони доларів.

Версія інвестора, який керував одним із найбільших фондів у Росії

Ще у 2017 році фінансист та інвестор Вільям Браудер в інтерв'ю The Atlantic заявив, що Путін володіє фантастичними статками. За його оцінками, на той час за 17 років при владі російському політику вдалося накопичити капітал у розмірі 200 мільярдів доларів.

Браудер додав, що ці гроші Путін отримав незаконним шляхом. За його версією, глава Кремля зберігає свої статки на Заході, тож потенційно ці кошти можуть бути заморожені та конфісковані.

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