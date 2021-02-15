Рекордний обвал економіки за останні 300 років: яким був 2020 для Великої Британії

Економіка Великої Британії найбільше постраждала серед країн "Великої сімки" у 2020 році. Чому так сталося та яким було падіння ВВП, читайте на Фінанси 24.

Економіка Великої Британії у 2020

ВВП Великої Британії впав на 9,9% у 2020 році за даними Управління національної статистики.

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Інші країни "Великої сімки" також зазнали падіння, але не такого відчутного:

Економіка Франції скоротилася на 8,3%;

скоротилася на 8,3%; ВВП Італії впав на 8,8%;

впав на 8,8%; Німеччина зазнала економічного падіння в 5%;

зазнала економічного падіння в 5%; А найбільша економіка світу США скоротилася на 3,5%.

Шлях на відновлення

Для порівняння ВВП України впав на 4,5% минулого року, про що йдеться у повідомленні Кабінету міністрів

Протягом останнього кварталу 2020 року ВВП виріс на 4% в річному вимірі. Тобто економіка вже почала відновлюватися.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що швидка вакцинація дозволить поступово відновлювати економіку в найближчі місяці.

Рекорд за останні 300 років

За оцінками Банку Англії, падіння ВВП у 2020 стало найбільшим падінням за останні 3 століття. Востаннє економіка Великої Британії зафіксувала таке значне падіння у 1921 році. Тоді скорочення було на рівні 9,7% через депресію після Першої світової війни.

Найбільший спад відбувся у 1709 році, коли економіка впала на 13% під час незвично холодної зими.

Чому Британія постраждала у 2020

Велика Британія особливо сильно постраждала у другому кварталі 2020 року, коли набув чинності загальнонаціональний карантин. Соціальне дистанціювання та закриття ресторанів, барів, готелів та театрів були болючими для економіки, де це займає значну частку.

Карантинні обмеження у Великій Британії були сильніші та триваліші, ніж в інших країнах, адже там спалах коронавірусу був одним з найпотужніших у світі. Це і є однією з причин, чому ВВП впав найбільше серед розвинених країн.

Однак Велика Британія найшвидше зі всіх розгорнула кампанію по вакцинації населення. Тож очікують, що це допоможе надолужити економічні втрати швидше, ніж це вдасться іншим країнам.