Экономика Великобритании больше всего пострадала среди стран "Большой семерки" в 2020 году. Почему так произошло и каким было падение ВВП, читайте на Финансы 24.

Экономика Великобритании в 2020

ВВП Великобритании упал на 9,9% в 2020 году по данным Управления национальной статистики.

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Другие страны "Большой семерки" также потерпели падение, но не такого ощутимого:

Экономика Франции сократилась на 8,3%;

сократилась на 8,3%; ВВП Италии упал на 8,8%;

упал на 8,8%; Германия потерпела экономического падения в 5%;

потерпела экономического падения в 5%; А крупнейшая экономика мира США сократилась на 3,5%.

Для сравнения ВВП Украины упал на 4,5% в прошлом году, о чем говорится в сообщении Кабинета министров.

Путь на восстановление

В течение последнего квартала 2020 ВВП вырос на 4% в годовом измерении. То есть экономика уже начала восстанавливаться.

Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что быстрая вакцинация позволит постепенно восстанавливать экономику в ближайшие месяцы.

Рекорд за последние 300 лет

По оценкам Банка Англии, падение ВВП в 2020 стало самым большим падением за последние 3 века. Последний раз экономика Великобритании зафиксировала такое значительное падение в 1921 году. Тогда сокращение было на уровне 9,7% из-за депрессии после Первой мировой войны.

Наибольший спад произошел в 1709 году, когда экономика упала на 13% во время необычно холодной зимы.

Почему Великобритания пострадала в 2020

Великобритания особенно сильно пострадала во втором квартале 2020 года, когда вступил в силу общенациональный карантин. Социальное дистанцирование и закрытие ресторанов, баров, гостиниц и театров были болезненными для экономики, где это занимает значительную долю.

Карантин в Великобритании был более сильным и продолжительным, чем в других странах, ведь там вспышка коронавируса была одним из самых мощных в мире. Это и является одной из причин, почему ВВП упал больше всего среди развитых стран.

Однако Великобритания быстрее из всех развернула кампанию по вакцинации населения. Поэтому ожидается, что это поможет наверстать экономические потери быстрее, чем это удастся другим странам.

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