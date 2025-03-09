Що буде з Україною та Росією, якщо у США спалахне економічна криза
- ФРС прогнозує сповільнення падіння ВВП США у 2025 році, що може свідчити про хибність політики Дональда Трампа.
- Рецесія може вплинути на Україну через падіння цін на корисні копалини, а на Росію через фінансування військово-промислового комплексу.
У США знову заговорили про рецесію. Економічна криза в першій економіці світу, найімовірніше, вплине на увесь світ. Зокрема, йдеться про Україну та Росію.
Що буде з ВВП США у 2025 році
Федеральна резервна система США (ФРС) прогнозує сповільнення зростання американської економіки уже в першому кварталі 2025 року. Економіст Олег Пендзин заявив, що прогноз ФРС свідчить про хибність економічної політики, яку проводить Дональд Трамп, пише 24 Канал.
Цікаво Долар США летить в прірву: що відбувається з валютою
На думку Олега Пендзина прогноз ФРС ще є досить оптимістичним – падіння ВВП США з 3,9% до 2,3% у першому кварталі – адже ситуація може бути ще гіршою. За його словами, США можуть значно постраждати через митну політику Трампа. При цьому йдеться як про внутрішній ринок, так і про зовнішній:
- Зростання інфляції та рівня безробіття у США;
- Запровадження дзеркальних тарифів;
- Скорочення обсягу виробництва експортних товарів тощо.
Що таке рецесія
Як на Україну та Росію вплине рецесія у США
Олег Пендзин розповів й про потенційні наслідки рецесії у США. Зі слів експерта, найбільше на Україну може вплинути падіння цін на корисні копалини. Зокрема, він згадав про залізну руду. Пендзин вважає, що ціни на зерно, яке є важливим ресурсом для країни, більше будуть залежати від погоди.
Економіст підмітив, що потенційна криза може вплинути на Росію, як на будь-яку сировинну країну. Водночас він наголосив, що Путін наразі більше дбає про воєнні питання, а не про рівень життя власного народу.
Пендзин вважає, що навіть у разі кризи Росія буде фінансувати військово-промисловий комплекс у повному обсязі, а економічний тягар впаде на жителів країни.