Що буде з Україною та Росією, якщо у США спалахне економічна криза

У США знову заговорили про рецесію. Економічна криза в першій економіці світу, найімовірніше, вплине на увесь світ. Зокрема, йдеться про Україну та Росію.

Що буде з ВВП США у 2025 році

Федеральна резервна система США (ФРС) прогнозує сповільнення зростання американської економіки уже в першому кварталі 2025 року. Економіст Олег Пендзин заявив, що прогноз ФРС свідчить про хибність економічної політики, яку проводить Дональд Трамп, пише 24 Канал.

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На думку Олега Пендзина прогноз ФРС ще є досить оптимістичним – падіння ВВП США з 3,9% до 2,3% у першому кварталі – адже ситуація може бути ще гіршою. За його словами, США можуть значно постраждати через митну політику Трампа. При цьому йдеться як про внутрішній ринок, так і про зовнішній:

Зростання інфляції та рівня безробіття у США;

Запровадження дзеркальних тарифів;

Скорочення обсягу виробництва експортних товарів тощо.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, коли фіксують загальне зниження економічної активності. Як правило, рецесії трапляються під час загального зниження витрат. Це фаза економічного циклу, коли фіксують загальне зниження економічної активності. Як правило, рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Як на Україну та Росію вплине рецесія у США

Олег Пендзин розповів й про потенційні наслідки рецесії у США. Зі слів експерта, найбільше на Україну може вплинути падіння цін на корисні копалини. Зокрема, він згадав про залізну руду. Пендзин вважає, що ціни на зерно, яке є важливим ресурсом для країни, більше будуть залежати від погоди.

Економіст підмітив, що потенційна криза може вплинути на Росію, як на будь-яку сировинну країну. Водночас він наголосив, що Путін наразі більше дбає про воєнні питання, а не про рівень життя власного народу.

Пендзин вважає, що навіть у разі кризи Росія буде фінансувати військово-промисловий комплекс у повному обсязі, а економічний тягар впаде на жителів країни.