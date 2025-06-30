Трамп буде нарощувати видобуток вугілля: чому це удар по зеленій енергетиці та допомога Китаю

Вугілля, яке використовується у виробництві сталі, отримало податкові пільги в останній версії законопроєкту президента США Дональда Трампа про податкову реформу. За оцінками, субсидія може принести виробникам сотні мільйонів доларів протягом десяти років.

Як Трамп буде допомагати вугільній промисловості

У квітні Трамп доручив міністру енергетики Крісу Райту — колишньому гендиректору компанії, яка займається фрекінгом — визначити, чи слід визнати металургійне вугілля "критично важливою корисно. копалиною". У травні Райт дав ствердну відповідь, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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В останній версії так званого "Великого і прекрасного закону Трампа" виробники металургійного вугілля зможуть претендувати на податковий кредит на випуск продукції. Цей кредит покриє 2,5% від вартості пального.

Удар по зеленій енергетиці

Генеральний директор некомерційної організації Energy Innovation Соня Аггарвал назвала включення коксівного вугілля до переліку субсидованих ресурсів абсурдом. Вона зазначила, що це заважає переходу на більш екологічні джерела енергії.

Ця субсидія направить сотні мільйонів доларів платників податків до Китаю, фактично фінансуючи виробництво брудної сталі,

– заявила Аггарвал.

Допомога Китаю

Директор з аналітики Energy Innovation Роббі Орвіс, підрахував, що податковий кредит може становити близько 300 мільйонів доларів за десять років для тих виробників, які експортують вугілля до Китаю.

Він також зазначив, що такий захід може дати Китаю перевагу у конкуренції з американською сталеливарною продукцією.

Цікаво! Визнання коксівного вугілля "критично важливою корисною копалиною" — статус, який зазвичай отримують матеріали, необхідні для високотехнологічних оборонних систем. Це може відкрити шлях до використання Трампом надзвичайних повноважень для розширення видобутку.

Своєю чергою представник Національної гірничодобувної асоціації США Конор Бернстайн заявив, що законопроєкт підтримує робочі місця, промисловість та економіку країни.