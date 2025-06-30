Скільки та які метали продає Росія в Китай

За інформацію китайської митниці, у травні постачання російського алюмінію до Китаю збільшилися майже на 56% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягло близько 1 мільйона тонн. Експорт міді зріс на 66%, а постачання нікелю більш ніж подвоїлися, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Росія є великим виробником алюмінію, міді та нікелю. Попри те, що два провідні гравці галузі "Норільський нікель" та "Русал Інтернешнл" – не перебувають під санкціями США та їхніх союзників, нові партії російського металу більше не приймаються на Лондонській біржі металів та товарній біржі Чикаго.

Примітно! Китай став головним торговим партнером Росії: 2024 року товарообіг між країнами перевищив 240 мільярдів доларів. Це стало наслідком переорієнтації експорту після вторгнення Росії до України у 2022 році та запровадження міжнародних санкцій.

Чому Росія наростила експорт металів в Китай

За словами джерела, знайомого із ситуацією, зростання експорту алюмінію до Китаю з боку "Русалу" у 2025 році пов'язане з розпродажем складських запасів, що накопичилися через транспортні збої на залізниці в Росії.

Примітно! Очікується, що річний обсяг постачання залишиться приблизно на рівні 1,5 мільйона тонн.

Джерела також повідомили, що "Норільський нікель" почав активно збільшувати продажі до Китаю у другій половині 2024 року. За їхніми словами, компанія співпрацює з дочірнім підприємством Shandong Gold для нарощування постачання катодної міді.

Цікаво! Крім "Норільського нікелю", експортувати мідь і нікель в Китай можуть також компанії Russian Copper Company і "Уральська гірничо-металургійна компанія", які знаходяться під санкціями.