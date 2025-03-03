Ціна вугілля обвалилася до мінімуму за 4 роки

Вартість вугілля обвалилася до найнижчого рівня з травня 2021 року. Це пов'язано з двома факторами: м'яка зима та глобальний надлишок пропозиції вугілля на ринку, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ф'ючерси на австралійське вугілля, яке є еталоном для Азії, коливається на рівні 100 доларів за тонну. Через це інвестиції у цей сектор стрімко зменшують в багатьох країнах світу. Зокрема, банки та акціонери все частіше відмовляються схвалювати виділення коштів на подібні проєкти.

Водночас ситуація у майбутньому може суттєво змінитися. Річ у тому, що попит на вугілля продовжує рости в Китаї та Індії. Крім того, навіть розвинені країни знову звертають увагу на вугілля, оскільки воно необхідне на тлі буму штучного інтелекту.

Зверніть увагу! На момент створення цього матеріалу, вугілля торгується на рівні 93,25 долара за тонну, за даними Markets Insider. З початку року вугілля подешевшало на понад 11%, а за останній місяць – на 9,7%.