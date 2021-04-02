Втратив біткойни на 600 тисяч доларів через додаток в App Store: користувач звинувачує Apple

Американець Філіп Крістодулу втратив 17,1 біткойна вартістю 600 тисяч доларів. Він думав, що скачує безпечний додаток в App Store.

Як користувач втратив всі свої гроші

Філіп Кристодулу хотів перевірити свій баланс біткойнів, тому він шукав в App Store на своєму iPhone додаток "Trezor", який зберігає криптовалюту. Користувач одразу ж знайшов додаток і не сумнівався, що він безпечний:

логотип був ідентичний до того, який він знав;

додаток мав оцінку близьку до 5 зірок.

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Філіп завантажив його і ввів свої облікові дані. Менше ніж за секунду майже всі його заощадження в житті – 17,1 біткойна вартістю 600 тисяч доларів на той час – були знищені. Додаток виявився фальшивкою.

Хто винен

Філіп Кристодулу звинувачує більше Apple, ніж самих злодіїв. Компанія Apple завжди подає App Store як безпечне та надійне місце, де кожен додаток перевіряється перед тим, як його допускають до магазину.

Вони зрадили довіру, яку я мав до них. Apple не уникнути відповідальності за це,

– сказав користувач.

Компанія Apple і справді позиціонує свій магазин додатків як найбезпечніший. Проте, як розповіли The Washinton Post експерти, шахраї легко обходять перевірку в App Store: вони подають на затвердження, здавалося б, нешкідливі програми, а потім перетворюють їх на фішинг-програми.

Коли Apple про це дізнається, вона видаляє програми та забороняє розробникам працювати з ними надалі. Але пізно для людей, які встигли скористатися небезпечними додатками.

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