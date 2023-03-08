Ситуацію прокоментували в Організації Об'єднаних Націй, вказавши суму приблизних збитків для Туреччини після найбільшого землетрусу з 1939 року. Кількість жертв сягнула десятків тисяч осіб.

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Приблизні збитки Туреччини від землетрусу

Офіційна представниця Програми розвитку ООН у Туреччині Луїза Вінтон повідомила, що згідно з результатами актуальних підрахунків, сума збитків перевищує 100 мільярдів доларів США. Це дані від уряду за підтримки міжнародних партнерів.

Потреби величезні, але ресурсів мало,

– додала Луїза Вінтон.

Цю інформацію презентувала представниця Програми розвитку ООН у рамках підготовки до конференції донорів для мобілізації коштів для жертв природної катастрофи Захід запланований на 16 березня у Брюсселі, Бельгія. Водночас за даними агентства Fitch, страхові збитки від землетрусу в Туреччині можуть оцінити у 4 мільярди доларів.

Нагадаємо, 8 лютого у Туреччині вперше за 24 роки ухвалили рішення про призупинення торгів на місцевій фондової біржі. Варто додати, що першою реакцією фінансових ринків на землетруси були обвали як на фондовій біржі, так і національної валюти – ліри.