Ситуацию прокомментировали в организации Объединенных Наций, указав сумму приблизительного ущерба для Турции после крупнейшего землетрясения с 1939 года. Число жертв достигло десятков тысяч человек.

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Приблизительный ущерб Турции от землетрясения

Официальная представительница Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон сообщила, что согласно результатам актуальных подсчетов, сумма ущерба превышает 100 миллиардов долларов США. Это данные от правительства при поддержке интернациональных партнеров.

Потребности огромные, но ресурсов мало,

– добавила Луиза Винтон.

Эту информацию представила представительница Программы развития ООН в рамках подготовки к конференции доноров для мобилизации средств для жертв природной катастрофы. 16 марта в Брюсселе, Бельгия. В то же время по данным агентства Fitch, страховые убытки от землетрясения в Турции могут оценить у 4 миллиарда долларов.

Напомним, 8 февраля в Турции впервые за 24 года было принято решение о приостановка торгов на местной фондовой бирже. Следует добавить, что первой реакцией финансовых рынков на землетрясения были обвалы как на фондовой бирже, так и национальной валюты – лиры.