Tesla втратила понад 140 мільярдів доларів за 2 тижні: що відбувається

Компанія Tesla у третьому кварталі 2023 році оприлюднила фінансовий звіт, який не виправдав очікування аналітиків. Акції на фондовому ринку уже відреагували на результати.

На цьому фоні, цінні папери Tesla зафіксували серйозний обвал. Крім фінансового звіту за квартал, важливу роль зіграли побоювання інвесторів щодо попиту на електромобілі.

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Акції Tesla зафіксували значний спад на ринку

Загалом занепокоєння вплинуло на позиції усіх автовиробників у США. До того ж компанії ведуть широкі переговори з профспілками стосовно рівня зарплат. Зокрема, акції Tesla впали в ціні на 20% після публікації фінансового звіту. Це призвело до зниження ринкової капіталізації приблизно на 145 мільярдів доларів. Для порівняння, основні індекси продемонстрували таку динаміку:

Індекс S&P 500 впав на 3,6% ;

; Тоді як для Індексу Nasdaq 100 втратив більше ніж на 4%.

Відразу після публікації фінансового звіту за третій квартал особистий капітал Ілона Маска зменшився на 16 мільярдів доларів . Проте він досі залишається найзаможнішою людиною у світу. На момент створення цього матеріалу, статки бізнесмена оцінюють, згідно Bloomberg

Цю ситуацію прокоментував аналітик Morgan Stanley Адам Джонас. За його словами, проблема полягає у тому, що капіталістичний сектор інвестує в неперевірені стратегії електромобілів на фоні зростання витрат, зниження цін, підвищення ключових ставок та сповільнення попиту. Джонас зауважив, що на сьогодні інвестори починають розуміти, що десятки мільярдів доларів інвестицій в електромобілі можуть мати руйнівний ефект, а не опцією, яка приносить гроші.