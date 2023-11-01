Tesla потеряла более 140 миллиардов долларов за 2 недели: что происходит

Компания Tesla в третьем квартале 2023 года обнародовала финансовый отчет, не оправдавший ожидания аналитиков. Акции на фондовом рынке уже отреагировали на результаты.

На этом фоне ценные бумаги Tesla зафиксировали серьезный обвал. Кроме финансового отчета за квартал, важную роль сыграли опасения инвесторов по поводу спроса на электромобили.

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Акции Tesla зафиксировали значительный спад на рынке

В общем, беспокойство повлияло на позиции всех автопроизводителей в США. К тому же, компании ведут широкие переговоры с профсоюзами относительно уровня зарплат. В частности, акции Tesla упали в цене на 20% после публикации денежного отчета. Это привело к снижению рыночной капитализации примерно на 145 миллиардов долларов. Для сравнения, основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Индекс S&P 500 упал на 3,6% ;

; В то время как для Индекса Nasdaq 100 потерял больше чем на 4%.

Сразу после публикации финансового отчета за третий квартал личный капитал Илона Маска уменьшилась на 16 миллиардов долларов . Однако он до сих пор остается самым богатым человеком в мире. На момент создания этого материала, состояние бизнесмена оценивают, согласно Bloomberg

Эту ситуацию прокомментировал аналитик Morgan Stanley Адам Джонас. По его словам, проблема состоит в том, что капиталистический сектор инвестирует в непроверенные стратегии электромобилей на фоне роста затрат, снижения цен, повышения ключевых ставок и замедления спроса. Джонас отметил, что на сегодняшний день инвесторы начинают понимать, что десятки миллиардов долларов инвестиций в электромобили могут иметь разрушительный эффект, а не опцией, которая приносит деньги.