Тривожний сигнал: техгігант з Південної Кореї зафіксував найгірший результат за 8 років

Відома компанія з Південної Кореї у четвертому кварталі 2022 року зафіксувала суттєве зменшення прибутку. Йдеться про Samsung Electronics. Про головні причини спаду – читайте далі.

Квартальний прибуток південнокорейської компанії впав на дві третини до мінімуму за 8 років. До головних причин відносять сповільнення глобальної економіки, що вдарило по цінах на мікросхеми, а також зменшення попиту на електронні пристрої.

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Новий квартальний звіт Samsung

Квартальний виторг корпорації, цілком ймовірно, зменшився на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у попередньому звіті Samsung щодо прибутків та втрат за цей період.

Дані за останній квартал 2022 року Samsung Electronics задає досить слабкий тон для звітів інших технологічних компаній. Варто додати, що ця компанія є найбільшим виробником у світ таких категорій товарів:

Чипів памʼяті, смартфонів і телевізорів;

Крім того, південнокорейська корпорація є лідером за рівнем глобального споживчого попиту.

Найбільша компанія у світі з виробництва напівпровідників TSMC збільшила свої інвестиції у розвиток проєкту у США та встановила новий рекорд. Йдеться про у суму у 40 мільярдів доларів. Крім того, ще у травні 2021 року Південна Корея повідомила про намір вкласти у розробку чипів надо 2030 року.

Далі очікують, що прибуток компанії Samsung у першому кварталі поточного року (січень – березень) теж зменшиться. До цього техгігант повідомляв, що його операційний прибуток за останні три місяці 2022 року впав на 69%. Йдеться про спад з 13,87 трильйона вон рік тому до 4,3 трильйона вон (3,37 мільярда доларів). Загалом Samsung зафіксував найменший прибуток за квартал з 2014 року.

На момент створення цього матеріалу, акції Samsung торгуються на ринку за ціною на рівні 59 тисяч вон або 46,38 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 396,9 трильйона вон (312 мільярдів доларів США), згідно з даними Yahoo!Finance.