Відтік капіталу з Росії може перевищити 250 мільярдів доларів: чи стане це рекордом

Повномасштабна війна Росії проти України без перебільшення впливає на весь світ. Відтак країни та компанії переглядають формат своїх відносин із державою-агресоркою.

У результаті центральний Банк Росії вкотре оновив свої очікування щодо відтоку капіталу з країни на 2022 – 2025 роки.

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У 2022 році, за даними російського центробанку, чистий відтік капіталу складе 251 мільярд доларів. Раніше вважали, що ця сума за поточний рік складе 246 мільярдів доларів.

Щодо прогнозів на наступні 3 роки, то представили такі дані:

У 2023 році центробанк Росії очікує, що відтік капіталу складе 124 мільярди доларів, хоча до цього йшлося про суму у розмірі 125 мільярдів доларів;

доларів, хоча до цього йшлося про суму у розмірі 125 мільярдів доларів; Натомість у 2024 році цей показник повернеться до зростання, оскільки очікують, що втрата капіталу для Росії складе 54 мільярди доларів. У попередньому прогнозі заявляли про цифру у 50 мільярдів доларів;

доларів. У попередньому прогнозі заявляли про цифру у 50 мільярдів доларів; Ще через рік, очікують, що відтік капіталу складе 16 мільярдів доларів, тоді як раніше прогнозували 15 мільярдів доларів.

Що таке відтік капіталу Це вивезення капіталу юридичними й фізичними особами за кордон, з метою більш надійного і вигідного їх вкладення. Цей процес вважають небажаним, адже часто це є наслідком політичної чи економічної нестабільності.

Більше про попередні прогнози

Ще у лютому 2022 року в центральному банку держави-агресорки вважали, що у результаті відтік капіталу складе 75 мільярдів доларів. У квітні вони переглянули прогноз, вказавши цифру у 151 мільярд доларів. В липні вже йшлося про суму у 246 мільярдів доларів.

У 2021 році відтік капіталу з Росії оцінили майже у 73 мільярди доларів. Це максимальний показник з 2014 року, але водночас втричі менше прогнозованих втрат у 2022 році.

Загалом держава-агресорка веде статистику про відтік капіталу з 1994 року. За ці десятиліття пікові показники зафіксували у 2008 та 2014 роках. Йдеться про суми у розмірі 134 мільярдів та 151,5 мільярда доларів відповідно.