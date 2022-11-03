Отток капитала из России может превысить 250 миллиардов долларов: станет ли это рекордом
Источник:"Бизнес.Цензор"
Полномасштабная война России против Украины без преувеличения влияет на весь мир. Следовательно, страны и компании пересматривают формат своих отношений с государством-агрессором.
В результате центральный Банк России в очередной раз обновил свои ожидания по оттоку капитала из страны на 2022 – 2025 годи.
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В 2022 году, по данным российского центробанка, чистый отток капитала составит 251 миллиард долларов. Ранее считалось, что эта сумма за текущий год составит 246 миллиардов долларов.К теме! Согласно отчету проекта "Россия заплатит" от KSE Institut e, ущерб Украины от полномасштабной агрессии уже пересек отметку в 127 миллиардов долларов.
Что касается прогнозов на следующие 3 года, то представили следующие данные:
- В 2023 году центробанк России ожидает, что отток капитала составит 124 миллиарда долларов, хотя до этого речь шла о сумме в размере 125 миллиардов долларов;
- В 2024 году этот показатель вернется к росту, поскольку ожидают, что потеря капитала для России составит 54 миллиарда долларов. В предварительном прогнозе заявляли о цифре в 50 миллиардов долларов;
- Еще через год, ожидают, что отток капитала составит 16 миллиардов долларов, тогда как ранее прогнозировали 15 миллиардов долларов.
Что такое отток капиталаЭто вывоз капитала юридическими и физическими лицами за границу с целью более надежного и выгодного их вложения. Этот процесс считают нежелательным, ведь часто это является следствием политической или экономической нестабильности.
Больше о предварительных прогнозах
Еще в феврале 2022 года в центральном банке государства-агрессора считали, что в итоге отток капитала составит 75 миллиардов долларов. В апреле они пересмотрели прогноз, указав цифру в 151 миллиард долларов. В июле речь уже шла о сумме в 246 миллиардов долларов.
В 2021 году отток капитала из России оценили почти в 73 миллиарда долларов. Это максимальный показатель с 2014 года, но одновременно втрое меньше прогнозируемых потерь в 2022 году.
В целом государство-агрессор ведет статистику об оттоке капитала с 1994 года. За эти десятилетия пиковые показатели зафиксировали в 2008 и 2014 годах. Речь идет о суммах в размере 134 миллиарда и 151,5 миллиарда долларов соответственно.