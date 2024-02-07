Росія продовжує втрачати енергетичний ринок: наскільки впав експорт газу

Росія десятиліттями робила усе, аби якомога більше країн залежали від її енергоносіїв. Зокрема, йдеться про газ. Проте повномасштабна війна Росії проти України суттєво змінила ситуацію.

Річ у тому, що з 2022 року експорт російського газу через трубопроводи суттєво зменшився. Про це публічно відзвітував віцепрем'єр Росії Олександр Новак.

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Що відбувається з експортом російського газу

За підсумками 2023 року, експорт газу з Росії трубопроводами обвалився ще на 29,9% – до 99,6 мільярда кубометрів. За два тижні до цього, у статті Новака у журналі "Енергетична політика" вказували цифру 91,4 мільярда кубометрів.

Таким чином, виходить, що після 24 лютого 2022 року обсяги російського газового експорту трубопроводами обвалився удвічі. Для порівняння, у попередні роки вказували такі дані:

У 2021 році експорт російського газу трубопроводами оцінювали у 206,8 мільярда кубометрів;

Тоді як за 2022 рік Росія експортувала 142,1 мільярда кубометрів.

На початку 2024 року на ринках газу у США та Європі зафіксували стрімке падіння цін на блакитне паливо. Зокрема, вартість газових ф'ючерсів у США обвалилася на 35%.

З іншої сторони, експорт скрапленого природного газу за минулий рік склав 45,4 мільярда кубометрів. Цей показник зменшився на 1,9%, якщо порівнювати з 2022 роком, коли експорт оцінили у 46,3 мільярда кубометрів. Російський чиновник також повідомив, що у 2023 році обсяги видобування газу зменшилися ще на 5,5% до 636,9 мільярда кубометрів.