Українська монета перемогла на міжнародному конкурсі

Срібну пам'ятну монету “Сміливість бути. UA” визнали найкращою монетою про сучасну подію. Це результати 41-го міжнародного конкурсу "Монета року", який проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Нагадаємо, що цю монету випустили у 2023 році з нагоди 32-ї річниці Незалежності України. Монету присвятили українській нації.

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Крім того, українська монета увійшла до першої десятки найкращих монет світу за підсумками престижного конкурсу. Над монетою "Сміливість бути. UA" працювали такі митці:

Київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук;

Скульптор – Володимир Атаманчук.

Українська монета перемогла на конкурсі / Фото НБУ

Перемогу України прокоментував очільник НБУ Андрій Пишний, заявивши, що пишається високою оцінкою від міжнародної спільноти для української нумізматики та подякував, тим, хто працював над створенням цієї монети.

Андрій Пишний Глава НБУ Пам’ятна монета "Сміливість бути. UA" – особлива для нас. Адже відображає те, що об’єднує всіх українців. Це – сміливість! Щодня протягом цієї війни увесь світ із захопленням спостерігає за безліччю прикладів сміливості та сили духу українців. Безперечно, що сміливість – це бути українцями. Тому на дзеркальному тлі нашої монети кожен зможе побачити своє обличчя і відчути себе частиною незламаної України.

Варто додати, що на міжнародному конкурсі експерти оцінювали понад 600 монет з 42 країн світу. Ці всі монети були випущені у 2023 році.