За рік капітал основного власника гірничодобувної групи Ferrexpo та фігуранта кримінальної справи про шахрайство банку "Фінанси та Кредит", який належав йому та збанкрутував у 2015 році, зменшився на 1 мільярд доларів.

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Костянтин Жеваго втратив мільярд доларів

У 2021 році видання Forbes оцінювало статки Костянтина Жеваго у 2,4 мільярда доларів США. Він також входив до трійки найзаможніших людей в Україні. Станом на грудень 2022 року його капітал становить 1,4 мільярда доларів. Основними причинами проведення переоцінки називають:

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну;

Блокування українських портів флотом держави-агресорки.

За рік зафіксували суттєві зміни щодо вартості активів, які належать олігарху. Зокрема, оцінка компанії Ferrexpo за цей період впала з 1,37 мільярда доларів до 510 мільйонів доларів. Різниця становить 63%. Ситуація з готівкою та іншими ліквідними активами змін не зазнала. Йдеться про суму у розмірі 550 мільйонів доларів. Є ще такі дані:

Вартість частки Жеваго в корпорації Arterium за рік зменшилася на 32% – з 310 мільйонів доларів до 210 мільйонів доларі в;

– з в; Щодо оцінки активів олігарха в терміналі для перевалки руди "ТІС-Руда", то тут теж сталися серйозні зміни;

для перевалки руди "ТІС-Руда", то тут теж сталися серйозні зміни; Частку мільярдера в обсязі 49,9% у 2022 році оцінюється у 25 мільйонів доларів. Рік тому, її вартість становила 50 мільйонів доларів.

Крім того, мільярдер володіє яхтою під назвою "Z" вартістю 70 мільйонів доларів, яку у серпні журналісти помітили в Монако. У пресслужбі бізнесмена повідомили, що найменування яхти не має жодного відношення до неофіційного символу війни, яку почала Росія, а є першою літерою його прізвища у транслітерації на англійську мову.

До теми! Загалом останні роки Жеваго живе між Лондоном та Дубаєм. Останнє місто стало прихистком для багатьох росіян після початку повномасштабної агресії проти України.

Додамо, що у листопаді 2022 року повідомили, що компанії, які мають зв'язок з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним держава планує націоналізувати. Це підтвердили у Раді національної безпеки та оборони України.