За год капитал основного владельца горнодобывающей группы Ferrexpo и фигуранта уголовного дела о мошенничестве банка "Финансы и Кредит", принадлежавшего ему и обанкротившегося в 2015 году, уменьшился на 1 миллиард долларов.

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Константин Жеваго потерял миллиард долларов

В 2021 году издание Forbes оценивало состояние Константина Жеваго в 2,4 миллиарда долларов США. Он также входил в тройку самых богатых людей в Украине. В декабре 2022 года его капитал составляет 1,4 миллиарда долларов. Основными причинами проведения переоценки называют:

Полномасштабное вторжение России в Украину;

Блокировка украинских портов флотом государства-агрессора.

За год зафиксировали существенные изменения по стоимости активов, принадлежащих олигарху. В частности, оценка компании Ferrexpo за этот период упала с 1,37 миллиарда долларов до 510 миллионов долларов. Разница составляет 63%. Ситуация с наличными и другими ликвидными активами изменений не претерпела. Речь идет о сумме в размере 550 миллионов долларов. Есть еще следующие данные:

Стоимость доли Жеваго в корпорации Arterium за год снизилась на 32% – с 310 миллионов долларов до 210 миллионов долларов ;

– с ; Относительно оценки активов олигарха в терминале для перевалки руды "ТИС-Руда", то здесь тоже произошли серьезные изменения;

для перевалки руды "ТИС-Руда", то здесь тоже произошли серьезные изменения; Долю миллиардера в объеме 49,9% в 2022 году оценивается в 25 миллионов долларов. Год назад ее стоимость составляла 50 миллионов долларов.

Кроме того, миллиардер владеет яхтой под названием "Z" стоимостью 70 миллионов долларов, которую в августе журналисты заметили в Монако. В пресс-службе бизнесмена сообщили, что наименование яхты не имеет никакого отношения к неофициальному символу войны, которую начала Россия, а является первой буквой его фамилии в транслитерации на английский язык.

К теме! В общем последние годы Жеваго живет между Лондоном и Дубаем. Последнее город стал убежищем для многих россиян после начала полномасштабной агрессии против Украины.

В ноябре 2022 года сообщили, что компании, которые имеют связь с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным государство планирует национализировать. Это подтвердили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.