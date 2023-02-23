Німеччина втратила через війну Росії 100 мільярдів доларів: експерт пояснив, чому так сталося

Німеччина більше постраждала від наслідків повномасштабної війни Росії проти України. Про важливі деталі та причини суттєвих втрат розповіли в Німецькому інституті економічних досліджень.

Вплив повномасштабної війни проти України на Німеччину посилювала залежність європейської країни від енергоносіїв агресора. Також посиленню кризи сприяли висока частка енергомісткої промисловості та серйозна залежність від експорту, глобальних ланцюгів постачання.

Зверніть увагу Підсумки та уроки енергетичної кризи: як ефективно капіталізувати нові можливості

Втрати Німеччини через війну Росії проти України

За підрахунками Німецького інституту економічних досліджень, через війну Росію проти України втрати Німеччини склали приблизно 100 мільярдів доларів або 2,5% ВВП. Крім того, агресія спровокувала серйозну кризу на енергетичному ринку. Зокрема, йдеться про суттєве зростання цін на енергоносії.

Керівник організації Марсель Фрацшер поділився новими прогнозами для країни:

За його словами, високі ціни на енергоносії буде впливати на економіку Німеччини протягом наступних десятиліть;

Місцеві компанії будуть вимушені компенсувати цей виклик завдяки запровадженню більшої кількості інновацій та підвищення продуктивності.

Марсель Фрацшер додав, якщо компанії у Німеччині не будуть працювати над прискоренням зменшення обсягів енергоспоживання, запровадження інноваційних технологій, а також економічних перетворень, то репутація країни у контексті місця для ведення бізнесу може постраждати.

Оцінка ситуації від лобістів бізнесу у Німеччині

Центральний банк Німеччини прогнозу, що національна економіка увійде у фазу технічної рецесії. Це означає, що ВВП країни буде падати два квартали поспіль.

Водночас Асоціація німецьких торгово-промислових палат, яка наразі є головною лобістською групою бізнесу в країні, очікує до кінця поточного року оцінка війни Росії проти України та її наслідки складе приблизно 4% ВВП Німеччини.

Очільник цієї організації Петер Адріан додав, що втрати німецької економіки складуть орієнтовно 160 мільярдів євро (понад 169 мільярдів доларів). У розрахунку на кожного жителя країни, йдеться про 2 тисячі євро.