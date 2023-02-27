Втрати мексиканської компанії за останній квартал 2022 року склали 172,2 мільярда песо або 9,4 мільярда доларів. Мексиканський нафтовий гігант фіксує збитки другий квартал поспіль. За липень – вересень чистими одна з найбільших нафтових компаній світу втратила 52 мільярди песо (2,8 мільярда доларів).

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Мільярдні втрати нафтового гіганта з Мексики

Виділяють дві основних причини такої фінансової динаміки компанії. Річ у тому, що Pemex не змогли відновити обсяги видобування сировини, які скорочуються, а також впоратися з боргами:

У 2022 році обсяги видобування нафти впали на 1,62 мільйона барелів на добу. Це триває, щонайменше, третій рік поспіль;

на добу. Це триває, щонайменше, третій рік поспіль; Президент Мексики планував змінити ситуацію завдяки використанню більш доступних родовищ, проте це не спрацювало;

Pemex також складно розрахуватися з рекордними боргами серед усіх нафтових компаній світу – 107,7 мільярда доларів на кінець 2022 року. З них приблизно 8 мільярдів доларів необхідно виплатити цьогоріч.

До теми! Державна компанія Pemex з 2019 року отримала від уряду країни орієнтовно 45 мільярдів доларів у вигляді капітальних інвестицій, податкових та інших пільг. У разі потреби влада готова втрутитися в ситуацію.

Минулого тижня стало відомо, що Pemex веде переговори з низкою інвестиційних банків. Серед них Goldman Sachs та JPMorgan Chase. Головна тема обговорення – отримання боргу під заставу, щонайменше, на 1 мільярд доларів. На цьому проблеми мексиканської компанії не завершилися.

Зростає увага до економічної, соціальної та керівничої діяльності Pemex. Таким чином, нафтовий гігант може поставати перед труднощами з отриманням кредитів від банків, які посилюють свої вимоги.