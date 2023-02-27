Потери мексиканской компании за последний квартал 2022 года составили 172,2 миллиарда песо или 9,4 миллиарда долларов. Мексиканский нефтяной гигант фиксирует ущерб второй квартал подряд. За июль – сентябрь чистыми одна из крупнейших нефтяных компаний мира потеряла 52 миллиарда песо (2,8 миллиарда долларов).

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Миллиардные потери нефтяного гиганта из Мексики

Выделяют две основные причины такой финансовой динамики компании. Дело в том, что Pemex не смогли восстановить сокращающиеся объемы добычи сырья, а также справиться с долгами:

В 2022 году объемы добычи нефти упали на 1,62 миллиона баррелей в сутки. Это продолжается, по меньшей мере, третий год;

в сутки. Это продолжается, по меньшей мере, третий год; Президент Мексики планировал изменить ситуацию благодаря использованию более доступных месторождений, однако это не сработало;

Pemex также сложно рассчитаться с рекордными долгами среди всех нефтяных компаний мира 107,7 миллиарда долларов к концу 2022 года. Из них примерно 8 миллиардов долларов необходимо выплатить в этом году.

К теме! Государственная компания Pemex с 2019 года получила от правительства страны ориентировочно 45 миллиардов долларов в виде капитальных инвестиций, налоговых и других льгот. В случае необходимости власти готовы вмешаться в ситуацию.

На прошлой неделе стало известно, что Pemex ведет переговоры с рядом инвестиционных банков Среди них Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Главная тема обсуждение – получение долга под залог, по меньшей мере, на 1 миллиард долларов. На этом проблемы мексиканской компании не завершились.

Растет внимание к экономической, социальной и управленческой деятельности Pemex. Таким образом, нефтяной гигант может стоять перед трудностями с получением кредитов от банков, которые ужесточают свои требования.