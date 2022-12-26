До головних викликів для публічних компаній зі сфери медіа відносять зростання обсягів витрат, ретельна увага до рівня прибутковості компанії, оскільки інвестори карали тих гравців, у яких виникали проблеми з отриманням доходів.

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Конкретні втрати компаній

Список фірм, які зафіксували суттєві втрати з початку 2022 року досить довгий. Лідерами стали Roku, Spotify та Warner Bros. Discovery, акції яких подешевшали на 80%, 60% та 60% відповідно.

Далі йде відома стрімінгова компанія Netflix. Цінні папери втратили за рік приблизно 50% вартості. Нагадаємо, що у жовтні 2022 року акції Netflix подорожчали відразу на понад 15% після оприлюднення звіту за третій квартал.

Схожу динаміку продемонстрували кабельні оператори Fox та Comcast. Їхні показники на ринку впали приблизно на 20% і 30% відповідно, оскільки акції компанії Paramount Global подешевшали більше, ніж на 45%. Активи Disney, які колись демонстрували потужні позиції на фондовому ринку, теж впали на 45% у річному розрахунку. Ба більше, акції кіностудії наразі на шляху до найгіршого року з 1947 року.

Проте інші експерти вважають, що йдеться про те, що це може бути максимальний спад з 1974 року. Річ у тому, що довгоочікувана прем'єра другої частини легендарного "Аватара" не виправдала очікувань експертів протягом перших вихідних у прокаті.

Загалом за поточний рік коливання на фондовому ринку змели понад 500 мільярдів доларів ринкової капіталізації найбільших світових компаній із медіа, розважального секторів.