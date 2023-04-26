Глобальна напруга зростає: китайські акції у США за місяць втратили 100 мільярдів доларів

26 квітня 2023, 13:32
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Джерело:

Yahoo!Finance

Акції китайських компаній, які торгуються на фондовому ринку США, у квітні 2023 року зафіксували суттєвий спад. Цю тенденцію не зупинили навіть потенційні перспективи відновлення другої економіки світу після пандемії коронавірусу.

За квітень Індекс Nasdaq Golden Dragon обвалився на понад 10%. Це найгірший результат для цього індикатора з жовтня 2022 року.

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У США масово розпродають китайські акції

Головна причина такої динаміки на американському фондовому ринку – занепокоєння щодо геополітичної напруженості навколо Китаю. Цей фактор навіть перевершив оптимізм про відновлення другої економіки світу.

Також у центрі уваги напружені відносини між США та Китаєм, які на сьогодні є двома найпотужнішими економіками у світі. Зокрема, офіційний Вашингтон занепокоєний такими питаннями:

  • Тайвань;
  • Мікросхем;
  • Соціальна мережа TikTok.

 

Лідером за обсягом розпродажу китайських акцій були американські хедж-фонди, згідно з даними Morgan Stanley. Цікаво, що до цього вони робили ставку на зростання фондового ринку Китаю.

Автор: Віта Свірневська