Ілон Маск побив світовий рекорд Книги Гіннеса завдяки шаленим втратам

Ілон Маск входить до трійки лідерів серед найбагатших людей світу, але у до цього він очолював цей рейтинг. Проте у 2022 році бізнесмен зафіксував серйозні втрати, побивши рекорд Книги Гіннеса.

За 2022 рік Ілон Маск втратив за різними оцінками від 180 до 200 мільярдів доларів США через стрімкий обвал акцій виробника електрокарів Tesla. Таким чином, американський мільярдер встановив новий рекорд Книги Гіннеса, як людина, яка зафіксувала найбільші фінансові втрати.

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Новий антирекорд Ілона Маска

Наприкінці 2021 року особистий капітал Ілона Маска оцінювали у рекордні 320 мільярдів доларів. Він став першою людиною у світі, яка володіла такими статками.

Проте за минулий рік ситуація суттєво змінилася, оскільки мільярдер фіксував суттєві втрати. Для прикладу, цінні папери Tesla серйозно дешевшали кілька разів протягом цього періоду навіть попри те, що компанія зуміла досягти максимальних результатів за рівнем продажів автівок у 2022 році.

Порівняно з попереднім роком цей показник зріс на 40%. Водночас активи виробника електрокарів втратили 65% своєї вартості на ринку. Серед головних причин:

Придбавання соціальної мережі Twitter Ілоном Маском;

соціальної мережі Twitter Ілоном Маском; Успіхи конкурентів Tesla, згідно з даними NPR.

На момент створення цього матеріалу, видання Forbes оцінює капітал бізнесмена у 146,8 мільярда доларів. За версією Bloomberg, ця сума становить 132 мільярди доларів. Маск займає другу сходинку у рейтингу найбагатших людей у світі, поступившись лідерством французькому мільярдеру Бернару Арно.