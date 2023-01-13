Илон Маск побил мировой рекорд Книги Гиннеса благодаря безумным потерям

Илон Маск входит в тройку фаворитов посреди самых богатых людей мира, но до этого он возглавлял этот рейтинг. Однако в 2022 году бизнесмен зафиксировал серьезные потери, побив рекорд Книги Гиннеса.

За 2022 год Илон Маск потерял по разным оценкам от 180 до 200 миллиардов долларов США из-за стремительного обвала акций производителя электрокаров Tesla. Таким образом, американский миллиардер установил новый рекорд Книги Гиннеса, как человек, зафиксировавший наибольшие финансовые потери.

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Новый антирекорд Илона Маска

В конце 2021 года личный капитал Илона Маска оценивали в рекордные 320 миллиардов долларов. Он стал первым человеком в мире, владевшим такими состоянием.

Однако за прошлый год ситуация изменилась, поскольку миллиардер фиксировал существенные потери. Например, ценные бумаги Tesla серьезно подешевели несколько раз в течение этого периода даже несмотря на то, что компания сумела добиться максимальных результатов по уровню продаж автомобилей в 2022 году.

По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 40%. В то же время активы производителя электрокаров потеряли 65% своей стоимости на рынке. Среди главных причин:

Приобретение социальной сети Twitter Илоном Маском;

социальной сети Twitter Илоном Маском; Успехи конкурентов Tesla, согласно данным NPR.

На момент создания этого материала, издание Forbes оценивает капитал бизнесмена в 146,8 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, эта сумма составляет 132 миллиарда долларов. Маск занимает второе место в рейтинге самых богатых людей в мире, уступив лидерство французскому миллиардеру Бернару Арно.