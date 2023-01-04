Наслідки ізоляції: потужний фінансовий центр втратив майже 30 мільярдів доларів

За останні 3 роки економіка Гонконгу могла б зростати в середньому приблизно на 2,8%, проте на заваді стала пандемія коронавірусу та подальші жорсткі коронавірусні обмеження. Про наслідки для відомого фінансового центру – далі у тексті.

Гонконзька влада запровадила одні із найбільш жорстких обмежень у світі, які пов'язані з коронавірусом. По суті, кордони закрили майже на 3 роки.

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Наслідки пандемії для Гонконгу

Загалом через пандемію коронавірусу та обмеження Гонконг втратив 27 мільярдів доларів у форматі економічного зростання, за оцінками інвестиційного банку Natixis SA. Таким чином, ВВП адміністративного району могло б бути вищим, щонайменше, на 7% рівня, який був зафіксований у 2018 році.

У 2022 році карантинні заходи почали поступово скасовувати, а Гонконг планує відкрити кордон із материковим Китаєм. Це крок має стати поштовхом для економіки адмінокругу.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року влада Китаю заявила про відмову від політики нульової терпимості, яка діяла в країні протягом останніх трьох років. Додамо, що на сьогодні лише Піднебесна має настільки гостру проблему з коронавірусом у світі.

Рішення Китаю також має стати ще одним каталізатором для економіки Гонконгу завдяки збільшенню транскордонної діяльності. Про це заявив головний економіст Natixis Гері Нг. Експерт додав, що за його оцінками, ВВП адмін округу у 2023 році зросте на 4%.

У МВФ заявили, що 2023 рік буде складнішим, ніж попередній. Зокрема, цьому сприятиме одночасне зменшення економічної активності у Китаї, США та Європі.

При цьому варто враховувати, що за 2022 рік зафіксували спад цього показника на 3%. Проте не лише пандемія негативно вплинула на економічні показники Гонконгу. До цього списку також входять:

Слабший попит на глобальному рівні;

Зростання відсоткових ставок.

Гері Нг наголосив, що процес нормалізації економічної активності допоможе Гонконгу зберегти за собою статус фінансового центру, але деякі негативні циклічні чинники уже перейшли у категорію структурних проблем. Для прикладу, чимало інвесторів та фахівців з різних сфер шукають альтернативу Гонконгу й знаходять їх в інших країнах Азії.