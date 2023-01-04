Последствия изоляции: мощный финансовый центр потерял почти 30 миллиардов долларов

За последние 3 года экономика Гонконга могла бы расти в среднем примерно на 2,8%, однако помешала пандемия коронавируса и последующие жесткие коронавирусные ограничения. О последствиях для известного финансового центра – далее в тексте.

Гонконгские власти ввели одни из самых жестких ограничений в мире, связанных с коронавирусом. По сути, границы закрыли почти на 3 года.

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Последствия пандемии для Гонконга

В целом из-за пандемии коронавируса и ограничения Гонконг потерял 27 миллиардов долларов в формате экономического роста по оценкам инвестиционного банка Natixis SA. Таким образом, ВВП административного района могло бы быть выше, по меньшей мере, 7% уровня, зафиксированного в 2018 году.

В 2022 году карантинные меры начали постепенно упразднять, а Гонконг планирует открыть границу с материковым Китаем. Этот шаг должен стать толчком для экономики админокруга.

Напомним, что в конце прошлого года власти Китая ю заявила об отказе от политики нулевой терпимости, действовавшей в стране в течение последних трех лет. Добавим, что на сегодняшний день только Поднебесная имеет столь острую проблему с коронавирусом в мире.

Решение Китая также должно стать еще одним катализатором экономики Гонконга благодаря увеличению трансграничной деятельности. Об этом заявил главный экономист Natixis Гэри Нг. Эксперт добавил, что по его оценкам, ВВП админ округа в 2023 году вырастет на 4%.

В МВФ заявили, что 2023 год будет сложнее предыдущего. В частности, это будет способствовать одновременному уменьшению экономической активности в Китае, США и Европе.

При этом следует учитывать, что за 2022 год зафиксировали спад этого показателя на 3%. Однако не только пандемия оказала негативное влияние на экономические показатели Гонконга. В этот список также входят:

Более слабый спрос на глобальном уровне;

Поднятие процентных ставок.

Гэри Нг подчеркнул, что процесс нормализации экономической активности поможет Гонконгу сохранить статус финансового центра, но некоторые негативные циклические факторы уже перешли в категорию структурных проблем. К примеру, многие инвесторы и специалисты из разных сфер ищут альтернативу Гонконгу и находят их в других странах Азии.