Відомий інвестиційний банк оприлюднив фінансовий звіт за квітень – червень 2023 року. Фактичні результати не виправдали очікування експертів. Зокрема, йдеться про прибуток на одній акції.

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Потужний банк з Волл-стріт зафіксував значні збитки на ринки

У другому кварталі чистий прибуток Goldman Sachs впав на 58%, склавши 1,22 мільярда доларів. Прибуток на акцію оцінили у 3,08 долара, тоді як прогнозували 3,18 долара.

Американський банк постраждав через одноразові витрати. До них відносять такі рішення:

Продаж фінтех компанії GreenSky, яку у 2021 році Goldman Sachs придбав за 2,24 мільярда доларів . Збитки, пов'язані з цим кроком, оцінюють у 504 мільйони доларів ;

. Збитки, пов'язані з цим кроком, оцінюють у ; У другому кварталі банк виділив 615 мільйонів доларів на покриття кредитів;

на покриття кредитів; Крім того, у Goldman Sachs ухвалили рішення про списання 485 мільйонів доларів на консолідовані інвестиції у нерухомість.

Цікаво! Компанія мільярдера Баррі Стернліхта оголосила дефолт за іпотекою на понад 212 мільйонів доларів. Це може свідчити про початок кризового періоду в секторі комерційної нерухомості у США. Про це також попереджав Ілон Маск.

Прибутки банку Goldman Sachs найбільше залежать від трейдингу та інвестиційно-банківських операцій. Саме ці сектори не показують бажаних результатів, оскільки Федеральний резерв все ще не відмовився від підвищення базової ставки, а це призвело до стриманішої поведінки на фондовому ринку та у секторі первинного розміщення акцій на біржі.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Goldman Sachs коливається на рівні 340,55 долара за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 116,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.