Втрата статусу УБД та виплат: за які помилки ветеранів позбавлять пільг

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Чому ветерани можуть втратити статус УБД та виплати

Військовослужбовці ризикують залишитися без посвідчення учасника бойових дій, якщо під час його оформлення посадовці виявлять недостовірні відомості. Крім того, статус і всі державні гарантії скасують у разі судового вироку за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину під час виконання бойових завдань, про що попередили в сервісі е-Ветеран.

Навіть за наявності чинного посвідчення захисники можуть раптово позбутися пільг через банальну бюрократичну затримку. Якщо у ветерана змінилося місце проживання, склад родини або перелік житлово-комунальних послуг, про це необхідно письмово повідомити Пенсійний фонд України протягом 30 днів.

Ігнорування цього правила завдає миттєвого удару по гаманцю: знижки на оплату житлово-комунальних послуг заморожують, а окремі адресні грошові доплати просто скасовують. Щоб не накопичувати борги за комуналку, повідомлення до ПФУ варто подавати без зволікань.

Які пенсійні привілеї та гарантії дає статус УБД

Окрім щомісячних пільг, статус УБД відкриває право на достроковий вихід на заслужений відпочинок. Чоловіки-ветерани мають законне право оформити пенсію вже у 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, а жінки – у 50 років із 20 роками стажу.

При цьому захисникам не варто хвилюватися, якщо роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок за період мобілізації. Увесь термін військової служби стовідсотково зараховується до страхового стажу. Адже в цей час працедавцем фактично виступає держава, яка фінансує ЄСВ із держбюджету.

До слова, не тільки військовослужбовці мають право раніше вийти на пенсію. Піти на заслужений відпочинок за вислугою років можуть і представники інших професій. Зокрема, педагоги, медики. Умови виходу на пенсію в цьому випадку залежать від конкретної професії.