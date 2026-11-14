Не потрібно чекати 60 років: хто в Україні може вийти на пенсію достроково

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Хто має право оформити пенсію за вислугу років

Українці, чия професійна діяльність призводить до швидкої втрати працездатності або професійної придатності, мають право вийти на заслужений відпочинок раніше загального пенсійного віку. Головна вимога держави – виплати призначаються винятково за умови повного звільнення з посади, яка дає право на таку пільгу, про це йдеться у статті 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Наприклад, вийти на заслужений відпочинок таким чином можуть:

Артисти: вимагається наявність творчого стажу від 20 до 35 років залежно від специфіки діяльності;

вимагається наявність творчого стажу від 20 до 35 років залежно від специфіки діяльності; Спортсмени: необхідно накопичити щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 6 років – у складі національних збірних команд України;

необхідно накопичити щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 6 років – у складі національних збірних команд України; Працівники освіти, медичної галузі та соціального захисту: потрібна вислуга від 25 років станом на 1 квітня 2015 року або не менш як 26 років і 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року;

потрібна вислуга від 25 років станом на 1 квітня 2015 року або не менш як 26 років і 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року; Спеціалісти авіації та льотно-випробного складу: для чоловіків вимога становить від 25 років на 1 квітня 2015 року та від 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017 року, а для жінок – від 20 років на 1 квітня 2015 року та від 21 року 6 місяців на 11 жовтня 2017 року.

Яким працівникам обов'язково треба досягти певного віку для вислуги років

Для іншої групи фахівців спеціального стажу замало – закон вимагає досягнення вікового цензу. Чоловіки можуть оформити виплати у 50 або 55 років, а жінки – у 45 або 50 років за наявності необхідного підтвердженого стажу роботи.

Це правило поширюється, зокрема, на бортпровідників, авіадиспетчерів, механізаторів, а також працівників метрополітену та залізничного транспорту. Без досягнення вказаного віку розраховувати на державні гроші вони не зможуть.

Як розраховують виплати та за що їх можуть забрати

Розмір пенсії за вислугу років обчислюється за базовою формулою пенсійного страхування. Ключову роль відіграють два фактори: точна кількість відпрацьованих років та офіційний розмір заробітної плати, з якої регулярно сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українцям слід пам'ятати про фінансову пастку: якщо пенсіонер знову працевлаштується за тією ж спеціальністю, яка відкрила йому двері до вислуги, нарахування пенсії негайно заблокують. Виплати поновлять лише тоді, коли фахівець остаточно піде з цієї роботи.

Нагадаємо, в Україні можна піти на пенсію, починаючи з 60 років. Точний вік залежить від кількості стажу, яку встигла набути людина. Наприклад, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 необхідно мати щонайменше – 33 роки стажу, станом на 2026. У 2027 році ця вимога зросте до 34 років стажу.