Чому літні люди в Україні можуть втратити пенсії

Причин для скасування виплат може бути багато, про що розповіла юристка АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камілова.

Зокрема, до причин відносять такі фактори:

відсутність міжнародного договору про соціальне забезпечення з країною;

недотримання умов двосторонньої угоди;

непідтверджений страховий стаж;

неналежний статус перебування особи.

Найбільш суттєвим фактором традиційно є нормативно-правова база,

– пояснила експертка.

Наприклад, якщо з країною проживання не укладено відповідної угоди або вона передбачає пропорційний принцип виплати, то пенсія за загальним правилом:

припиняється; або сплачується лише частина, що відповідає стажу, набутому в Україні.

Ба більше, законом встановлені обмеження щодо перерахунку та виплат окремих категорій пенсій, зокрема спеціальних або пільгових.

Якщо виплата вже призначена, то чим можуть її припинити? Як пояснила Марина Камілова, це можливо, якщо пенсіонер виїхав на постійне проживання до країни, з якою відсутній відповідний договір, або не пройшов щорічну фізичну ідентифікацію.

Водночас наявність страхового стажу в Україні не гарантує отримання пенсії за кордоном – усе залежить від конкретних умов міжнародного договору з відповідною державою.

Нагадаємо, що пенсіонери, які проживають за кордоном, мають проходити фізичну ідентифікацію щорічно. А саме – до 31 грудня.

Також варто знати, що нові правила щодо стажу набули чинності 2 серпня. Правила спрощують процес призначення пенсій.