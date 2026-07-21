Як зміняться правила підтвердження стажу?
Після набуття чинності цих змін, українцям не доведеться збирати документи для підтвердження страхового стажу. Але за умови, що необхідна інформація вже є у державних базах даних, йдеться в Законі України №4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".
Фактично, відбудуться такі зміни:
- ПФУ сам отримуватиме необхідні відомості з державних електронних реєстрів;
- якщо вказана інформація вже є у реєстрах, вимагати підтвердження, зокрема документальне, буде заборонено.
ПФУ зможе отримати дані не тільки про трудову діяльність, а й:
- заробітну плату громадянина;
- сплату ЄСВ;
- а також інші дані, які стосуються саме призначення чи перерахунку пенсії.
Водночас, якщо даних у реєстрах немає, ПФУ сповістить про це заявника. Громадянину необхідно буде підтвердити страховий стаж по-іншому. Наприклад, це можна зробити через електронний кабінет Пенсійного фонду.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Нагадаємо, кількість стажу впливає не тільки на розмір пенсії. Також від цього значення залежить час виходу на заслужений відпочинок. Станом на 2026 рік, можна вийти на пенсію в 60 років, маючи 33 роки страхового стажу. В 63 це реально зробити при наявності 23 років стажу, в 65 – 15 років.