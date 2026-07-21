Як зміняться правила підтвердження стажу?

Після набуття чинності цих змін, українцям не доведеться збирати документи для підтвердження страхового стажу. Але за умови, що необхідна інформація вже є у державних базах даних, йдеться в Законі України №4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".

Фактично, відбудуться такі зміни:

ПФУ сам отримуватиме необхідні відомості з державних електронних реєстрів;

якщо вказана інформація вже є у реєстрах, вимагати підтвердження, зокрема документальне, буде заборонено.

ПФУ зможе отримати дані не тільки про трудову діяльність, а й:

заробітну плату громадянина;

сплату ЄСВ;

а також інші дані, які стосуються саме призначення чи перерахунку пенсії.

Водночас, якщо даних у реєстрах немає, ПФУ сповістить про це заявника. Громадянину необхідно буде підтвердити страховий стаж по-іншому. Наприклад, це можна зробити через електронний кабінет Пенсійного фонду.

Нагадаємо, кількість стажу впливає не тільки на розмір пенсії. Також від цього значення залежить час виходу на заслужений відпочинок. Станом на 2026 рік, можна вийти на пенсію в 60 років, маючи 33 роки страхового стажу. В 63 це реально зробити при наявності 23 років стажу, в 65 – 15 років.