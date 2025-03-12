Які купюри євро особливо небезпечні

Український Нацбанк відзвітував про ситуацію з фальшивими банкнотами в Україні. Зокрема, регулятор повідомив, які купюри євро підробляють найчастіше.

Які купюри євро підробляють найчастіше

Національний банк України повідомив, що у 2024 році серед іноземних валют найбільше підробляли долари США та євро. При цьому частка фальшивих євро склала 7%, тоді як на долари припало 93% з усіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Згідно з даними НБУ, найчастіше шахраї підробляли купюри євро кількох номіналів. Йдеться про такі банкноти:

50 євро;

100 євро;

200 євро.

Що відомо про євро Це офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу, відомих як Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк випускає купюри з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. З 2019 року регулятор припинив друкувати банкноту номіналом 500 євро, але вона досі залишається законним платіжним засобом і не втрачає своєї цінності.

Цікаво! Європейський центральний банк планує оновити дизайн купюр євро. Це буде вперше за 23 роки – моменту введення євро в обіг. Цього року центробанк оголосить конкурс на найкращі дизайни для банкнот, а переможця оголосить у 2026 році.